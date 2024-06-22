Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю

Остаточне рішення щодо закриття пунктів пропуску буде ухвалене після аналізу його наслідків

Польща страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Tvn24.

«Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад», – розповів Сікорський.

Він зауважив, що зараз Польща, як і декілька років тому, страждає від навали мігрантів. Вони намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі. Глава МЗС Польщі вважає, що це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

«Особливо шокує те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно», – сказав міністр закордонних справ Польщі.

Радослав Сікорський заявив, що остаточне рішення щодо закриття пунктів пропуску буде ухвалене після аналізу його наслідків.

Нагадаємо, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн.

Як повідомлялося, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.

До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю