Чи мала місце диверсія із гвинтокрилом Раїсі? Генштаб Ірану поставив крапку

Іран вкотре відкинув версію про падіння вертольота Раїсі через диверсію

Генеральний штаб Збройних сил Ірану виключив версію про диверсію на гелікоптері, на борту якого перебував президент республіки Ібрахім Раїсі. Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на заяву генштабу ЗС Ірану. За даними слідства, проведеного на фрагментах вертольота, виключена можлива наявності вибуху перед зіткненням з горою. Ремонтні записи вертольота також не виявили жодних дефектів у роботі.

«Більшість документів, записів, пов'язаних з обслуговуванням і ремонтом вертольота, що розбився, була ретельно досліджена. Жодних дефектів, які могли б мати місце під час аварії у плані ремонту та обслуговування, не було виявлено», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня, Верховний комітет із розслідування причин катастрофи гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, опублікував другий звіт. Про це повідомляє IRNA. У звіті йдеться, що після детального аналізу уламків гелікоптера комісія дійшла висновку, що катастрофа аналогічно не була спричинена диверсією. Також комітет уточнює, що погода в день вильоту була сприятливою, проте експерти ще заслухають інших пілотів, які літали в тому районі.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан.

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.