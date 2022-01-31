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    Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності

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    В історії незалежної України розмір її економіки ще ніколи не досягав позначки у&nbsp;$200 млрд - Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності
    В історії незалежної України розмір її економіки ще ніколи не досягав позначки у $200 млрд
    фото: glavcom.ua

    Абсолютний показник доларового ВВП України минулого року зріс до $200 млрд

    Український валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс у 2021 році до $200 млрд. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час круглого столу «Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози».

    «Окремі показники показали рекордні значення в 2021 році. І, мабуть, найважливіший це абсолютний показник доларового ВВП України – $200 млрд», – повідомив Кудін.

    Він додав, що в історії незалежної України розмір її економіки ще ніколи не досягав цієї позначки.

    «Це не просто найвищий показник з 1991 року, це і дуже значне зростання зі $154 млрд майже до $200 млрд», – зазначив заступник міністра економіки.

    Нагадаємо, у січні економіка України несподівано відреагувала на загрозу вторгнення. Цього місяця казна зібрала на 10 млрд грн більше від планового показника в січні.

    До слова, Нацбанк розповів, хто у січні скуповує валюту. Так, чиста купівля валюти клієнтами за спот-операціями за 16 робочих днів січня становила близько $1,1 млрд.

    Ще експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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    Теги: Національний банк економіка Мінекономіки ВВП фінанси НБУ
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    Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності