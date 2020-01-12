Віцепрезидент Ірану назвав катастрофу українського літака «національною трагедією»



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Віцепрезидент Ірану Есхак Джахангирі

Чиновник закликав до проведення серйозного і прозорого розслідування причин катастрофи літака

Віцепрезидент Ірану Есхак Джахангирі назвав катастрофу літака МАУ поблизу Тегерану «національною трагедією».

Про це повідомляє інформаційне агентство IRNA.

«Ми повинні поставити себе на місце сімей жертв, іранських громадян і офіційних осіб, щоб бути чутливими до масштабів цієї національної трагедії», - наголосив Джахангирі.

Чиновник також закликав до проведення серйозного і прозорого розслідування причин катастрофи літака, а також висловив співчуття членам сімей загиблих.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.