Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцям



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Уламки українського лайнера в Ірані

Група канадських технічних фахівців Ради з безпеки на транспорті і дипломатів вже знаходиться в Анкарі і чекає там отримання іранських віз

Влада Ірану почала видавати візи канадським фахівцям, які повинні взяти участь в розслідуванні катастрофи лайнера МАУ в Ірані.

Про це повідомив глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань у Twitter.

Він уточнив, що група канадських технічних фахівців Ради з безпеки на транспорті і дипломатів вже знаходиться в Анкарі і чекає там отримання іранських віз.

«На сьогоднішній день Іран видав нам дві візи. Ми сподіваємося, що інші візи будуть видані найближчим часом і ми зможемо почати надавати консульські послуги, допомагатимуть в ідентифікації жертв катастрофи і брати участь в розслідуванні», - написав він.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.