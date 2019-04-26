Від грипу з початку епідсезону в Україні померли 62 людини



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Грип за останній тиждень забрав життя двох українців

З початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців. Про це свыдчать дані ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

«Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років», — йдеться у повідомленні.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Зазначимо, що в Україні за тиждень, з 15 квітня по 21 квітня, внаслідок грипу померли двоє людей.

«За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (Полімеразна ланцюгова реакція)», - йдеться у повідомленні.