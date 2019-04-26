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    Від грипу з початку епідсезону в Україні померли 62 людини

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    Від грипу з початку епідсезону в Україні померли 62 людини

    Грип за останній тиждень забрав життя двох українців

    З початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців. Про це свыдчать дані ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

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    «Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років», — йдеться у повідомленні.

    Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

    Зазначимо, що в Україні за тиждень, з 15 квітня по 21 квітня, внаслідок грипу померли двоє людей.

    «За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (Полімеразна ланцюгова реакція)», - йдеться у повідомленні.

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