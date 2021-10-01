Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
Противник застосував міномети калібру 120-мм
Сьогодні російські бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївки. Пошкоджено будинки мирних жителів, повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.
«У черговий раз збройні сили РФ провели злочинний обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 1 жовтня з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Противник застосував міномети калібру 120-мм.
Українська сторона зафіксувала та задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова та розташовані поруч з ним господарські будівлі.
«Втрат серед цивільного населення немає», – уточнили в ООС.
На опублікованих пресцентром фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку та зібрані українськими представниками СЦКК шматки мінометних мін.
Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.