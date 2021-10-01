  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики пошкодили будинки мирних жителів - Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Бойовики пошкодили будинки мирних жителів
    фото: facebook.com/pressjfo.news

    Противник застосував міномети калібру 120-мм

    Сьогодні російські бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївки. Пошкоджено будинки мирних жителів, повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

    «У черговий раз збройні сили РФ провели злочинний обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що 1 жовтня з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Противник застосував міномети калібру 120-мм.

    Українська сторона зафіксувала та задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова та розташовані поруч з ним господарські будівлі.

    «Втрат серед цивільного населення немає», – уточнили в ООС.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки
    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки

    На опублікованих пресцентром фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку та зібрані українськими представниками СЦКК шматки мінометних мін.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: окупанти ДНР ЛНР обстріл СЦКК Авдіївка будинок населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки