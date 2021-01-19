Закон про референдум Рада може ухвалити до кінця січня – нардеп

Ще влітку 2020 року Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум

Нардепи планують плідно попрацювати на останньому пленарному тижні четвертої сесії

Верховна Рада може 26-27 січня ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ефірі каналу «Україна 24».

«Це останній пленарний тиждень не тільки січня, а й четвертої сесії, і за сесію у нас накопичувалося багато, так би мовити, боргів, домашніх завдань, які ми пробуємо надолужити», - сказав Корнієнко.

За його словами, дані законопроєкти можна розділити на декілька блоків.

«Перший блок - це наша програмна обіцянка, за яку ми багато боролися, це закон про референдум, який майже пів року відпрацьовувався з усіма можливими міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде в порядку денному тижня, думаю у вівторок-середу (26-27 січня - ред.) ми зможемо проголосувати», - розповів Корнієнко.

Також він зазначив, що на порядку денному законопроєкт про Бюро економічної безпеки.

«Це важлива реформа, яка дозволить перенести функції з силових структур у спеціальну службу, яка займається аналізом фінансів... І законопроект про СБУ теж на (наступному - ред.) тижні будемо в першому читанні голосувати», - сказав він.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий і визначений президентом Зеленським як невідкладний.

Документ підтримали 252 народні депутати.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Наприкінці 2020 року стало відомо, що «слуги» готують низку законопроєктів про референдуми.