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    Закон про референдум Рада може ухвалити до кінця січня – нардеп

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    Ще влітку 2020 року&nbsp;Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум - Закон про референдум Рада може ухвалити до кінця січня – нардеп
    Ще влітку 2020 року Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум
    Фото з відкритих джерел

    Нардепи планують плідно попрацювати на останньому пленарному тижні четвертої сесії

    Верховна Рада може 26-27 січня ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ефірі каналу «Україна 24».

    «Це останній пленарний тиждень не тільки січня, а й четвертої сесії, і за сесію у нас накопичувалося багато, так би мовити, боргів, домашніх завдань, які ми пробуємо надолужити», - сказав Корнієнко.

    За його словами, дані законопроєкти можна розділити на декілька блоків.

    «Перший блок - це наша програмна обіцянка, за яку ми багато боролися, це закон про референдум, який майже пів року відпрацьовувався з усіма можливими міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде в порядку денному тижня, думаю у вівторок-середу (26-27 січня - ред.) ми зможемо проголосувати», - розповів Корнієнко.

    Також він зазначив, що на порядку денному законопроєкт про Бюро економічної безпеки.

    «Це важлива реформа, яка дозволить перенести функції з силових структур у спеціальну службу, яка займається аналізом фінансів... І законопроект про СБУ теж на (наступному - ред.) тижні будемо в першому читанні голосувати», - сказав він.

    18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий і визначений президентом Зеленським як невідкладний.

    Документ підтримали 252 народні депутати.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

    Наприкінці 2020 року стало відомо, що «слуги» готують низку законопроєктів про референдуми

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    Теги: Верховна Рада вибори референдум Україна Олександр Корнієнко парламент
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