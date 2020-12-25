«Слуги» готують низку законопроєктів про референдуми

Законопроєкт про народовладдя через референдум Рада планує ухвалити в лютому 2021 року

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада зможе в лютому прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

«Законопроект про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їх авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їх розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що у разі готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому», - сказав він агентству «Інтерфакс-Україна».

Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроектів про народовладдя.

Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

«Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, можливо, за допомогою якогось різновиду застосунку за прикладом «Дія», все-таки, прийти до якоїсь цієї моделі. Оскільки це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес», - пояснив глава фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. Документ підтримали 252 народні депутати.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.