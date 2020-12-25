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    Політика

    «Слуги» готують низку законопроєктів про референдуми

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    Президент ініціював законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум - «Слуги» готують низку законопроєктів про референдуми
    Президент ініціював законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум
    Фото ілюстративне

    Законопроєкт про народовладдя через референдум Рада планує ухвалити в лютому 2021 року

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада зможе в лютому прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

    «Законопроект про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їх авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їх розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що у разі готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому», - сказав він агентству «Інтерфакс-Україна».

    Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроектів про народовладдя.

    Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

    «Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, можливо, за допомогою якогось різновиду застосунку за прикладом «Дія», все-таки, прийти до якоїсь цієї моделі. Оскільки це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес», - пояснив глава фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум.  Документ підтримали 252 народні депутати.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

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    Теги: Верховна Рада референдум закон Давид Арахамія
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