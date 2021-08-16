Вбивство чи самогубство? Після смерті мера Кривого Рогу Ілля Кива оприлюднив заповіт у мережі

Нардеп Ілля Кива просить в разі його смерті вважати, що його убили

Народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На своїй сторінці в мережі Facebook одіозний нардеп написав своєрідний «заповіт».

«Запам’ятайте! Якщо мене знайдуть мертвим і скажуть, що це чергове самогубство — не вірте, мене вбили!», — емоційно зазначив Кива.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов висловив співчуття з приводу смерті Костянтина Павлова та звинуватив членів «Опозиційної платформи – За життя» у «мерзенному» обговоренні смерті мера Кривого Рогу.

15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Згодом правоохоронці назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: його могли довести до самогубства.

Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.