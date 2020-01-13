Влада Зеленського показала нездатність керувати державою у кризовій ситуації, – Геращенко



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Ірина Геращенко підкреслила, що профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання після авіакатастрофи лайнера МАУ в Ірані Фото: eurosolidarity.org

Депутат від «Європейської солідарності» підкреслила, що очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція

Влада Зеленського у кризовій ситуації продемонструвала повну нездатність управляти державою. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на погоджувальній раді, йдеться на сайті політсили.

«Європейська солідарність» висловлює найщиріші співчуття всім родинам загиблих у цій трагедії», – сказала вона.

«Цей перший серйозний зовнішньополітичний виклик перед Україною показав повну деградацію державних інститутів управління. Вся влада, всі «Слуги» відправилися на відпочинок, народ залишили на Мендель, яка єдина подавала ознаки життя у Фейсбуці», – констатувала співголова «Європейської Солідарності».

Ірина Геращенко підкреслила, що у той час, коли вже треба було працювати відповідному штабу, силовий блок, профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання.

«Виникає дуже багато запитань: хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомлені повністю виключило версію теракту, відразу сформувавши абсолютно неправильну позицію української сторони в цій трагедії, де загинули і українці і було збито український літак», – також зазначила вона.

«Власне все це показує повну безвідповідальність в ключових для влади питаннях безпеки і зовнішньої політики», – заявила депутат.

«Навіть аятолам вистачило три дні для того, що таки визнати, що вони збили літак. Російська Федерація п’ять років робить все для того, щоб уникнути відповідальності за збитий МН17. І зараз українська влада так само намагається у цьому їм сприяти. Коли віддають Цемаха, причетного до збиття Боїнга МН17, в рамках так званих обмінів. Або коли навіть не згадують про те, що Російська Федерація так само може бути причетна до страшної трагедії з нашим літаком», – наголосила Ірина Геращенко.

Депутат підкреслила, що очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція.

«Українська влада зобов’язана сьогодні вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою і не боятися озвучити й питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків», – підкреслила вона.

Ірина Геращенко наголосила, що принциповим є і той факт, що досі Російська Федерація не визнає і не дає жодних позицій щодо збитого нашого авіалайнеру.

«Має бути притягнення всіх до відповідальності і визнання безумовної провини Ірану. А також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об’єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні із підготовки цього позову», – переконана співголова фракції «Європейська Солідарність».