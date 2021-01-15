Відновлення експорту газу з Росії – це червона лінія для влади: заява «Євросолідарності»

У «Євросолідарності» пояснили, чому не варто купувати газ у РФ

«Євросолідарність» вважає, що історія з раптовим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля

У політсилі Петра Порошенка жорстко розкритикували заяву виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу із Росії - країни-агресора.

«Європейська солідарність» розглядає цей намір як доказ того, що вище політичне керівництво держави бажає повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

«Суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка. Але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом президента», - йдеться у заяві.

«Європейська солідарність» кілька днів тому озвучила версію про те, що історія з раптовим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора.

Ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука. Вони – у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу», - повідомляє «ЄС».

У політсилі наголосили, що категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії – це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату.

«ЄС» нагадує, що Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії. «І наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією, - йдеться в заяві. - І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду.

У «Євросолідарності» наголосили, що зробить все можливе, щоби влада зреклася свого плану.

«У разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів», резюмує «ЄС».

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко 15 січня запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії.