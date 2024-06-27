«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання

КНДР може вже в липні надіслати на Донбас свої інженерні бригади для "відновлення регіону"

Прессекретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, закликав КНДР «поставити під сумнів» рішення направити сили, які можуть стати «гарматним м’ясом» у протиправних діях Москви

Північна Корея перекине військово-будівельні та інженерні сили для участі в «відбудовних роботах» в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни.

Південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив: Сеул очікує, що Пхеньян направить великомасштабні інженерні сили на окуповану Донеччину вже в липні. А також що ці сили нібито мають “допомогти відновити там інфраструктуру”.

За попередньою інформацією, північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, тож, за підрахунками південнокорейської TV Chosun, Північна Корея може заробляти від РФ до 115 мільйонів доларів щороку, якщо вона надішле три або чотири інженерні бригади в окуповану частину України.

Прессекретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, заявив 25 червня, що США «стежать» за розвитком цієї ситуації і припустив, що Північна Корея повинна «поставити під сумнів» своє рішення направити свої сили, які можуть стати «гарматним м’ясом» у протиправних діях Москви.

Напередодні, 19 червня, Росія та Північна Корея підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, але пізніше Путін спробував применшити важливість угоди та можливість перебування північнокорейських військ в Україні.

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав, які мали історично дружні зв’язки з Радянським Союзом, зокрема йдеться про Північну Корею та В’єтнам. Мета – сформувати основу альтернативного світового порядку.

ISW поки що спостерігав за повідомленнями, які свідчать про те, що військовослужбовці Північної Кореї мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма інженерна підтримка Північної Кореї може вивільнити військову силу Росії для операцій уздовж лінії фронту та допомогти Кремлю розширити військову інфраструктуру та оборонні укріплення на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, нещодавно США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ.