Польща повідомила, скільки ядерних боєголовок РФ може тримати в Калінінградській області

За 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав – Калінінградська область, де, на думку польської влади, «зберігається 100 ядерних боєголовок»

У Калінінграді російські загарбники можуть тримати близько сотні атомних боєголовок. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні. Про це заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відновлення України.

Він зазначив, що за 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав – Калінінградська область, де, на думку польської влади, «зберігається 100 ядерних боєголовок», а поруч – близька до Росії Білорусь.

«Тобто це означає, що напад на ЄС цілком вірогідний», – зауважив Сікорський.

Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово «залітали» до Польщі під час обстрілів по Україні.

Тому небезпека для цієї частини Європи є «більшою, ніж дехто про це думає», додав Сікорський.

«Путін руйнує свою країну, він звертається до Бразилії й Китаю, щоб заморозити конфлікт. Це означає, що він зрозумів: своїх цілей він не досягне, йому не вдасться захопити всю Україну і зробити її колонією», – резюмував глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Російська Федерація володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Їх кількість становить близько 5580 одиниць.

Серед 5580 ядерних боєголовок:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності та тактичними ядерними силами меншої дальності.

Зокрема Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок.Водночас додається, що у майбутньому, кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись через те, що ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками.

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.