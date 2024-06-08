До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України хочуть приєднатися нові країни

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії, ніж обіцяли

Міністерка оборони Чехії сподівається, що поставки будуть відчутні на полі бою

Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це розповіла міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляють Ceske Noviny.

Вона зазначила, що меморандуми про взаєморозуміння з іншими державами вже знаходяться на столі.

«У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів», – сказала представниця чеського уряду.

За словами Чернохової, до кінця року Україна має отримати близько 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи. Вона додала, що донорів цієї ініціативи має бути достатньо на постійній основі.

«Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів», – сказала очільниця оборонного відомства Чехії.

Також Чернохова виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд. Такої ж позиції дотримуються й інші чеські високопосадовці – очільник уряду Петр Фіала та глава МЗС Ян Ліпавський.

«У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне», – заявила політикиня.

Раніше представник уряду Чехії Томаш Копечний заявляв, що потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні 2 роки становитиме близько 200 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Для того, щоб повністю забезпечити базові потреби ЗСУ у снарядах потрібно 7–10 млрд євро на рік.

Очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі

Нагадаємо, що Франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення дочірньої компанії в Україні. KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Цей холдинг виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає для Збройних сил України. Зазначається, що дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.