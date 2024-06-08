До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України хочуть приєднатися нові країни
Міністерка оборони Чехії сподівається, що поставки будуть відчутні на полі бою
Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це розповіла міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляють Ceske Noviny.
Вона зазначила, що меморандуми про взаєморозуміння з іншими державами вже знаходяться на столі.
«У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів», – сказала представниця чеського уряду.
За словами Чернохової, до кінця року Україна має отримати близько 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи. Вона додала, що донорів цієї ініціативи має бути достатньо на постійній основі.
«Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів», – сказала очільниця оборонного відомства Чехії.
Також Чернохова виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд. Такої ж позиції дотримуються й інші чеські високопосадовці – очільник уряду Петр Фіала та глава МЗС Ян Ліпавський.
«У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне», – заявила політикиня.
Раніше представник уряду Чехії Томаш Копечний заявляв, що потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні 2 роки становитиме близько 200 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Для того, щоб повністю забезпечити базові потреби ЗСУ у снарядах потрібно 7–10 млрд євро на рік.
Очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі
Нагадаємо, що Франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення дочірньої компанії в Україні. KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Цей холдинг виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає для Збройних сил України. Зазначається, що дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.
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