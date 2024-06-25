У Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна

Нібито під час затримання чоловік чинив опір і поводився неадекватно

37-річного жителя Чити, РФ, Костянтина Старчукова було засуджено до чотирьох років колонії загального режиму за спробу підпалу мавзолею Леніна. Про це повідомляє пропагандиське видання ТАСС.

Старчуков кинув пляшку із запальною сумішшю у мавзолей Леніна на Красній площі, але вона влучила в огорожу, мавзолей не спалахнув. Видання пише, що нібито під час затримання чоловік чинив опір і поводився неадекватно. Причиною свого вчинку він назвав те, що таким чином «бореться із впливом масонства на російське суспільство».

Співробітника ФСО (Федеральна служба охорони), який перебував на місці події визнано одним із потерпілих у справі Старчукова.

«Побачене було для нього вкрай неприємним, він відчув прояв явної неповаги до себе та суспільства з боку обвинуваченого, який порушив громадський порядок та норми суспільної моралі», – йдеться у вироку.

Нагадаємо, в лютому 2023 році в столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі.