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США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
Три країни засудили поставки зброї з КНДР до Росії
фото з відкритих джерел

Країни заявили, що поставки зброї з КНДР до Росії продовжують страждання українців і порушують резолюції Ради Безпеки ООН

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до Росії, яка використовується у війні проти України. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США.

У заяві наголошується, що, окрім страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

Зазначається, що розвиток партнерства між КНДР і Росією має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, хто підтримує народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії Росії.

«Сполучені Штати, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації», – йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.

Раніше повідомлялося, що США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки проти загроз, пов'язаних з ядерною зброєю Північної Кореї

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

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Теги: США Південна Корея Японія путін Північна Корея диктатор

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