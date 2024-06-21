Луганські прикордонники привітали збірну України з перемогою (відео)

Луганські прикордонники вболівають за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024

«Вітаємо збірну України від імені бригади «Помста» з цією важдивою перемогою! Перемога буде за нами!», – сказали військові по завершенню матчу.

Військові, які обороняють Україну у складі Луганського прикордонного загону-бригади «Помста», показали, як вболівали за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024.

На відео можна побачити, як військові дивляться гру на планшеті, а потім радо вітають одне одного після переможного м’яча, абитого нашою збірною у ворота Словаччини.

«Вітаємо збірну України від імені бригади «Помста» з цією важдивою перемогою! Перемога буде за нами!», – сказали військові по завершенню матчу.

🙏🪖 Так наші захисники вболівали за Україну в матчі проти Словаччини на Євро-2024. ⚽️



📹 Суспільне Новини pic.twitter.com/kCvZwBVAlG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2024

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше першу перемогу збірної на Євро-2024 прокоментував півзахисник збірної України з футболу Микола Шапаренко, який був визнаний топгравцем поєдинку. Він зазначив, що поразка з румунами була не нашим днем, а сьогодні – наш. Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для інших вболівальників.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, коментуючи вольову перемогу національної збірної над командою Словаччини у груповому турнірі Євро–2024, заявив, що команда дуже погано виступила проти Румунії, але тепер команда показала інший дух і заслужила на перемогу.

Головний тренер зізнався, що радіє з того, що збірна має хорошу конкуренцію серед воротарів.

За словами Реброва, Анатолій Трубін заслужив на цю гру після свого виступу проти Німеччини (3 червня, 0:0). Він був дуже спокійний і міг вийти в стартовому складі навіть до цієї гри, зазначив тренер збірної.