Стало відомо, скільки снарядів Північна Корея могла передати Росії за півроку

У Росії вичерпуються запаси боєприпасів, тому країна покладається на своїх декількох союзників

Із серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії прибуло понад 74 тис. метричних тонн вибухівки

Північна Корея за пів року могла передати Росії приблизно 1,6 млн артилерійських боєприпасів. Про це пише The Washington Post з посиланням на дані американської організації із глобальної безпеки C4ADS.

Як пише WP, звіт охоплює період з серпня 2023 року по січень 2024 року. Зокрема, за цей період з КНДР до Росії прибуло понад 74 тис. метричних тонн вибухівки. Вантажі вивезли з двох портів на Далекому Сході Росії й розподілили вздовж західних кордонів країни. Зафіксована вага вантажів відповідає приблизно 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який Росія використовує у війні проти України.

За інформацією C4ADS, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.

У даних не йдеться про походження цих поставок, але The Washington Post і C4ADS знайшли докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією в той самий період.

Як зазначає WP, Росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх небагатьох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші. Договір між російським та північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в Росію.

Видання додає, що Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру Путіну серед всіх світових лідерів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

До слова, Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів. Про російському диктатору Володимиру Путіну мало і він, ймовірно, попросить ще більше під час свого візиту до Пхеньяна. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю Bloomberg.