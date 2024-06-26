Північнокорейські війська стануть «гарматним м'ясом» на війні в Україні – Пентагон

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців в армії КНДР становить від 850 тис. до 1200 тис. осіб

Поглиблення співробітництва між Пхеньяном і Москвою створило побоювання, що Росія проситиме Північну Корею надати свої війська для війни проти України

Солдати Північної Кореї стануть «гарматним м'ясом», якщо їх відправлять воювати разом з російськими окупантами проти України. Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, пише південнокорейське видання Yonhap.

Представник Пентагону зробив заяву, оскільки поглиблення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою створило побоювання про те, що Росія потенційно може попросити Північну Корею надати свої війська для допомоги у війні в Україні.

«Якби я був військовим керівником Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматного м’яса на незаконну війну проти України. Ми бачимо, яких втрат зазнає Росія», – сказав він.

Райдер також прокоментував розмови про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал динамічної військової співпраці між Росією та КНДР.

«Наша політика не змінилася, вона передбачає денуклеаризацію Корейського півострова. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу Росії.

Як повідомлялося, Північна Корея ймовірно випустила балістичну ракету у спробі продемонструвати силу приблизно через тиждень після того, як країна уклала військову угоду з Росією. Але вона, схоже, відмовила під час польоту, передає Bloomberg.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.