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Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

Виробництво боєприпасів. Погана новина для нас та для Заходу

glavcom.ua
Безпілотник та авіабомби Qaem-5
фото з відкритих джерел

Наші партнери все ніяк не можуть повірити в те, що війна вже на порозі

Те, що Іран надав Росії новітні авіабомби Qaem-5 – погана новина не тільки для нас, але і для Заходу.

Кілька третьорозрядних країн, включаючи саму Росію, Іран та Північну Корею, виявилися більш спроможними у виробництві боєприпасів ніж увесь колективний Захід разом узятий.

Для НАТО це ризик, оскільки наш досвід довів, що як і раніше, у тривалих широкомасштабних війнах все вирішує дешеве, але масове залізо, а не штучні дороговартісні високотехнологічні зразки.

На кожній зустрічі ми просимо їх прискоритися у виробництві артилерії, бронетехніки та боєприпасів. Якщо не спроможні – нехай інвестують у наші потужності, як це вже зробила Данія.

Але прокидаються наші партнери, на жаль, дуже повільно.

Все ніяк не можуть повірити в те, що війна вже на порозі.

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Джерело
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Теги: росія Іран війна боєприпаси озброєння

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