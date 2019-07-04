Відома харків'янка звернулася до Зеленського через ізраїльське громадянство кандидата від «Слуги народу»



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Ірина Багалій вказує на те, що депутат з іноземним громадянством не зможе захищати інтереси харківських виборців

Відомий громадський діяч з Харкова Ірина Багалій звернулася до президента України Володимира Зеленського розібратися в ситуації з наявністю громадянства іноземної держави у кандидата в депутати Олександра Куницького. Останній балотується від партії «Слуга народу» по 169 округу Харкова.

Відеозвернення Багалій виклала в Facebook. Вона вказує на те, що депутат з іноземним громадянством не зможе захищати інтереси харківських виборців. Також Ірина Багалій звертає увагу Зеленського на те, що у Куницького можуть бути зв'язки з Росією.

«Мене звати Ірина Багалій. Я – лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою – координатором екологічної організації «Зелений фронт». Наша сім’я понад 100 років живе в Харкові. У центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим усій Україні як 169 виборчий округ. Через скандал. З’ясувалося, що від партії «Слуга народу» балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить до Росії. Я звертаюся до президента Зеленського та до штабу партії «Слуга народу» з проханням розібратися у цій ситуації. І з’ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народові та вжити заходів. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Тільки громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців», – каже Ірина Багалій.

Раніше до Зеленського вже зверталися інші відомі харків'яни. Так, юрист і громадський діяч, український розвідник Леонід Маслов заявив, що до влади не повинні бути допущені люди, які мають будь-які зв'язки з країною-агресором. У свою чергу, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька просить президента звернути увагу на те, що люди з іноземним громадянством не мають права представляти партію «Слуга народу» на виборах.

Ірина Багалій - правнучка відомого українського академіка, співзасновника і члена Української академії наук (1919 р) Дмитро Багалія. Рід Багаліїв дуже відомий і шанований в місті.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно підтвердила наявність фактів, які вказують на те, що Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю. Також депутати Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко публікували фотографії Куницького в формі ізраїльської армії. Сам Куницький на відео від 2014 року особисто говорив про те, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти армійську присягу.

Як повідомлялось, вокалістка гурту Каzka харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з громадянством іноземної держави кандидата в депутати від «Слуги народу» Олександра Куницького. Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах.

Нагадаємо, на днях два народні депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького в формі армії Ізраїлю. Як виявилося, кандидат в нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.