Відомі російські журналісти побилися через Сталіна: опубліковано відео

Між журналістами сталася словесна перепалка, яка закінчилась сутичкою

Російські журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували бійку в прямому ефірі радіостанції «Комсомольская правда», коли не зійшлися в думці з приводу ролі Сталіна у Другій світовій війні. Спочатку Сванідзе заявив, що Сталін «довів країну до війни з Гітлером до катастрофічного стану», нагадавши, що до кінця 41-го



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У РФ журналісти побилися через суперечку про Сталіна

Між журналістами сталася словесна перепалка, яка закінчилась сутичкою

Російські журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували бійку в прямому ефірі радіостанції «Комсомольская правда», коли не зійшлися в думці з приводу ролі Сталіна у Другій світовій війні.

Спочатку Сванідзе заявив, що Сталін «довів країну до війни з Гітлером до катастрофічного стану», нагадавши, що до кінця 41-го року в німецький полон потрапили 3,8 мільйона чоловік.

У відповідь на це Шевченко заявив, що його опонент «плює на могили загиблих під Москвою» і заявив, що «на відміну від Франції Радянський Союз воював».

Далі між журналістами сталася словесна перепалка, яка закінчилась сутичкою.

Відео бійки опубліковано в YouTube.

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.