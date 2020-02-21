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    Відомий блогер навів докази того, що депутат Кива працює «за методичкою Кремля»

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    Нардеп Ілля Кива - Відомий блогер навів докази того, що депутат Кива працює «за методичкою Кремля»
    Нардеп Ілля Кива

    Кива почав захищати силовиків, які стріляли в учасників Революції гідності

    Опублікувавши скандальний пост про Євромайдан напередодні шостих роковин розстрілів, народний депутат Ілля Кива повторив тези кремлівської пропаганди про події в Україні в 2014 році.

    Про це в facebook написав блогер Сергій Наумович.

    «Ілля в черговий раз видав тези кремлівської пропаганди і приурочив це до чергової річниці. Такий собі плювок на могили загиблих активістів, плювок на сім'ї загиблих... Невже зовсім без принципів людина?», - пише блогер.

    Нагадаємо, напередодні дня Небесної сотні нардеп опублікував в Телеграмі пост, в якому зажадав «захистити права і відновити добре слово про тих офіцерів, які віддали тоді свої життя, отримали поранення і шкоду своєму здоров'ю в той час, як жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала 6-річна війна».

    «Виходить, він вважає, що: вбивці з «Беркута» - постраждалі, повалення диктатури Януковича – «кривавий переворот», у війні та окупації наших територій винна не Росія, а сама Україна і учасники Євромайдану. «Жменька негідників», які вчинили «кривавий переворот» він назвав активістів і лідерів, комендантів Майдану - Парубія, Яценюка і т.д., в числі яких, нагадаю, наставник Киви у великій політиці Аваков. Забавно, правда?», - пише Наумович.

    При цьому він нагадав, що сам Кива в 2014 році називав себе учасником Євромайдану, публікував численні фотографії в балаклаві, а після революції і багато в чому завдяки їй отримав досить високу посаду в державі і навіть зробив політичну кар'єру.

    «Знову перемикаю ТВ-канали і знову натикаюся на коментар Киви, який раптом став ненавидіти «переворот» шестирічної давності, - пише блогер. - Здавалося б, просто уникай тему подій лютого 2014 року і хоча б в ці чорні дні не спекулюй на болю, який ніколи не пройде».

    До слова, раніше ветеран АТО розповів про конфлікт із нардепом КивоюМихайло Майман звинуватив народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Іллю Киву у систематичних погрозах і переслідуванні. Зокрема він назвав Киву «голосом Москви»: «Для мене це співробітник ФСБ, який знаходиться на зарплаті у Верховній Раді...».

    Росія АТО ФСБ депутат Революція Гідності війна Небесна сотня (Євромайдан) вбивство переворот Беркут Україна Ілля Кива
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