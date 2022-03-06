Стало відомо, звідки наносився удар по Вінниці

По аеропорту було випущено вісім ракет

Удар по аеродрому у Вінниці наносився з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗС України.

«Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у Вінниці аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні. Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці.

Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре просить закрити небо над Україною.

Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.