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    Стало відомо, звідки наносився удар по Вінниці

    Аеропорт у Вінниці повністю знищено - Стало відомо, звідки наносився удар по Вінниці
    Аеропорт у Вінниці повністю знищено
    фото: ДСНС

    По аеропорту було випущено вісім ракет

    Удар по аеродрому у Вінниці наносився з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗС України.

    «Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, у Вінниці аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні. Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

    Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється.

    Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці.

    Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре просить закрити небо над Україною.

    Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Вінниця аеропорт Україна #stoprussia
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    Стало відомо, звідки наносився удар по Вінниці