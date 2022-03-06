Наказ головнокомандувача ЗСУ: фотографувати і розповідати про військові об’єкти суворо заборонено

Оприлюднено важливу інформація для ЗМІ, блогерів і всіх громадян, що фотографують або пишуть про війну та армію

Документ визначає взаємодію армії з журналістами у період воєнного стану

Представникам засобів масової інформації, блогерам та іншим громадянам категорично заборонено показувати українські військові частини, об'єкти та операції. Про це йдеться у наказі головнокомандувача Збройних сил, генерала Валерія Залужного.

Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

найменування частин і підрозділів, а також їх розташування

кількість військових у частинах та підрозділах

кількість озброєння і техніки, їх стан і місце зберігання

умовні позначки об'єктів

Будь-яку інформацію про:

операції, які проводяться або плануються

систему охорони та оборони військових частин

наявний захист військового така як: озброєння і техніка (крім видимих або очевидно виражених)

порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння)

збір розвідувальних даних

переміщення і розгортання військ (Найменування, Кількість, маршрути)

військові частини та їх тактику, методи дій

унікальні операції та спосіб їх виконання

ефективність радіоелектронної боротьби противника

відкладені або скасовані операції

зниклий або збитий літак, корабель і операції з пошуку і порятунку

плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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До слова, у Києві упіймали «братів-комуністів», які зливали інформацію російським спецслужбам. Місцеві ЗМІ повідомляють, що брати Кононовичі давно відомі своїми проросійськими поглядами.

Також народному депутату України із фракції ОПЗЖ Іллі Киві, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, оголошено про підозру. Його звинувачують у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Іншого скандального проросійського нардепа Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ.

Натомість Україна закликає світ терміново документувати злочини РФ на українських ядерних об’єктах.

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