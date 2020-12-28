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    Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік

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    Зеленський поїде у&nbsp;у резиденцію &laquo;Синьогора&raquo; - Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік
    Зеленський поїде у у резиденцію «Синьогора»

    Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині, ─ керівник Офісу президента

    Президент Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Президент Зеленський зустріне Новий рік у резиденції («Синьогора» ─ ред.) в с. Гуті в Івано-Франківській області», ─ сказав Єрмак.

    Нагадаємо. 26 грудня президент Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

    Як повідомлялося, дружина президента Зеленська розповіла, що продовжує співпрацювати з «Кварталом 95».

    Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.

    До слова, синоптики розповіли, що на Новий рік в Україні буде доволі тепло. Стовпчик термометра не опуститься нижче нуля, а місцями досягне +9, проте синоптики попереджають про дощі та мокрий сніг.

    Також у МОЗ дали рекомендації, як не заразитися коронавірусом під час новорічних святНайперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

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    Теги: Володимир Зеленський новорічні свята президент Андрій Єрмак
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