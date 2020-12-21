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    Різдвяно-новорічні вихідні: коли і скільки відпочиватимуть українці

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    <span>У період новорічних та різдвяних свят очікуються додаткові вихідні</span> - Різдвяно-новорічні вихідні: коли і скільки відпочиватимуть українці
    У період новорічних та різдвяних свят очікуються додаткові вихідні
    Фото: Pexels

    Один день за різдвяні вихідні доведеться відпрацювати у суботу 16 січня

    Зустріч Нового року та Різдво традиційно подарують українцям додаткові вихідні дні. Відпочивати на новорічно-різдвяні свята офіційно будемо 10 днів, але один із них потім доведеться відпрацювати.

    Українці почнуть святкувати вже цієї п'ятниці, 25 грудня – на Різдво західного обряду. Цей день буде неробочим, і українці відпочиватимуть три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.

    На Новий рік ми матимемо теж довгий вікенд. Оскільки цьогоріч 31 грудня припадає на четвер, то цей день буде робочим в Україні і відпочивати почнемо в п'ятницю, 1 січня, яке уряд визначив офіційним вихідним днем.

    Загалом святкувати Новий рік-2021 будемо три дні - від 1 до 3 січня. Субота і неділя - це традиційні вихідні, тому на роботу офіційно потрібно буде повертатися в понеділок, 4 січня.

    Традиційно вихідними будуть і різдвяні свята від 7 січня - матимемо аж чотири неробочих дні поспіль. Так, Різдво Христове у 2021 році, яке припадає на четвер, буде вихідним днем, як і п'ятниця, 8 січня.

    Але усе ж потім доведеться трохи відпрацювати. Робочий день уряд переніс із 8 січня на суботу, 16 січня.

    Зауважимо, що цьогоріч Новий рік і Різдво святкуємо в умовах пандемії, тому варто передусім подбати про безпеку.  

    Також Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) Національного банку та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

    До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня.

    Також нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.

    Теги: вихідні свята українці новорічні свята Різдвяні свята
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