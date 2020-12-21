Різдвяно-новорічні вихідні: коли і скільки відпочиватимуть українці

Один день за різдвяні вихідні доведеться відпрацювати у суботу 16 січня

Зустріч Нового року та Різдво традиційно подарують українцям додаткові вихідні дні. Відпочивати на новорічно-різдвяні свята офіційно будемо 10 днів, але один із них потім доведеться відпрацювати.

Українці почнуть святкувати вже цієї п'ятниці, 25 грудня – на Різдво західного обряду. Цей день буде неробочим, і українці відпочиватимуть три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.

На Новий рік ми матимемо теж довгий вікенд. Оскільки цьогоріч 31 грудня припадає на четвер, то цей день буде робочим в Україні і відпочивати почнемо в п'ятницю, 1 січня, яке уряд визначив офіційним вихідним днем.

Загалом святкувати Новий рік-2021 будемо три дні - від 1 до 3 січня. Субота і неділя - це традиційні вихідні, тому на роботу офіційно потрібно буде повертатися в понеділок, 4 січня.

Традиційно вихідними будуть і різдвяні свята від 7 січня - матимемо аж чотири неробочих дні поспіль. Так, Різдво Христове у 2021 році, яке припадає на четвер, буде вихідним днем, як і п'ятниця, 8 січня.

Але усе ж потім доведеться трохи відпрацювати. Робочий день уряд переніс із 8 січня на суботу, 16 січня.

Зауважимо, що цьогоріч Новий рік і Різдво святкуємо в умовах пандемії, тому варто передусім подбати про безпеку.

Також Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) Національного банку та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня.

Також нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.