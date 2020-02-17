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    Вихідні у березні: українці будуть відпочивати 10 днів

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    Вихідні у березні: українці будуть відпочивати 10 днів

    На честь 8 березня українці відпочиватимуть три дні поспіль

    Перший весняний місяць порадує українців кількістю вихідних днів. Так, березень подарує працюючим жителям країни 10 вихідних.

    Крім субот і неділь, нам випаде відпочити зайвий день завдяки Міжнародному жіночому дню.

    Свято відзначається 8 березня, а в цьому році воно припадає на неділю. Отже, вихідним буде наступний день - понеділок, 9 березня. Таким чином, виходить відразу три дні вихідних - 7, 8 і 9 березня.

    Робочих днів у березні буде 21.

    Також нагадаємо, що на вихідні до 8 березня «Укрзалізниця» призначила 15 додаткових потягів

    До слова, ексміністр культури України Євген Нищук вважає, що в Україні має бути окреме свято для жінок – але 8 Березня потребує ребрендінгу чи перенесення святкування на інший день.

    Міністр зауважив, що українське суспільство «тримається» за 8 Березня, «бо тут є психологічна історія».

    Нагадаємо, український журналіст Дмитро Лиховій зауважив, що «свято 8 Березня - у тому вигляді, як воно є в нас - це совок совковий».

    Також соціолог Ірина Бекешкіна зазначила, що в Україні вихідних днів надто багато, а все через те, що країна й досі відпочиває в успадковані з Радянського Союзу дати.

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