«Рух опору капітуляції». Відомі українці оприлюднили заяву щодо скандальних «12 кроків до миру» документ



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Експерти розкритикували скандальний документ «12 кроків», оприлюднений під час Мюнхенської конференції з безпеки

Автори «12 кроків» хочуть втілити у життя давні забаганки Москви, спрямовані на «перегляд національної ідентичності» України - впевнені патріоти

Близько 70 українців, політиків та громадських діячів, підписали звернення щодо скандальної заяви «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону», яку буцімто спільно підготували кілька аналітичних центрів з Європи у співпраці з Російською радою міжнародних справ.

«Промовистим свідченням того, що оприлюднення такої заяви на поважній міжнародній конференції було помилковим рішенням, стало те, що організатори були змушені видаляти цей текст з офіційного сайту Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас ця подія не може залишитися поза увагою міжнародної спільноти», - йдеться у заяві.

Підписанти звернення також висловили вдячність відомим закордонним експертам, дипломатам і політикам, які швидко відреагували на появу цих «12 кроків» та обґрунтовано розкритикували їх, як такі, що спотворюють реальність та вводять в оману міжнародне співтовариство.

«Обговорювати виписані в документі положення немає жодного сенсу. Цей документ відтворює кремлівський підхід до оцінки «подій в Україні і навколо України». Росія не визнає збройної агресії проти України та окупації частини її території, натомість кремлівська пропаганда поширює міф про громадянську війну в Україні.

Автори «12 кроків» також неприховано запропонували втілити в життя давні забаганки Москви, спрямовані на «перегляд національної ідентичності» України з втручанням в цей процес сусідніх держав; впровадження особливого режиму економічних відносин між Донбасом та Росією; послаблення міжнародних санкцій щодо Росії, незважаючи на продовження збройної агресії та окупації українських територій», - йдеться у заяві.

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Патріоти нагадали, що Росія перш за все повинна визнати політичну і матеріальну відповідальність за агресію, окупацію української території та наслідки, спричинені цими злочинами.

«До того моменту, поки Росія утримує під своїм загальним контролем частину території України, вона зобов’язана підтримувати життєдіяльність на окупованих нею територіях і забезпечувати там повагу до основоположних прав та свобод людини. Для того, щоб змусити агресора швидше відновити міжнародний правопорядок, світове співтовариство має посилювати санкції, а не прагнути відновити співпрацю з державою, яка зухвало і грубо порушує міжнародне право», - мовиться у документі.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.

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