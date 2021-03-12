Вихідні у травні: скільки будуть відпочивати українці

3 та 4 травня цьогоріч будуть вихідними, оскільки 1 та 2 випадають на суботу та неділю

У травні 2021 року українці матимуть тринадцять офіційних вихідних. В останній місяць весни зокрема відзначатимуть День праці, Великдень, День перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Вихідні випадають на 1, 2, 3, 4 травня, 8, 9, 10 травня, а також на 15, 17, 22, 23, 29 та 30 травня.

За рішенням уряду 3 та 4 травня зробили вихідними, оскільки 1 та 2 випадають на суботу й неділю. Цього року українці 2 травня святкуватимуть Великдень. Також додатково громадяни відпочиватимуть і 10 травня, адже День перемоги випав на неділю. Всі інші дати є вихідними за календарем.

Також у травні відзначають День радіо, Міжнародний день Червоного Хреста, Всесвітній день медичних сестер, Міжнародний день сімей, День вишиванки, День прикордонника, свято Героїв України, день Києва та інші.

До слова, Інститут національної памʼяті закликав переосмислити свято 8 березня. Керівник інституту Антон Дробович не бачить логіки у відзначанні в Україні Міжнародного жіночого дня, але з розумінням ставиться до того, що українці хочуть мати додатковий вихідний.

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