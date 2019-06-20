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    Новини

    На Вінниччині оголошено штормове попередження

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    На Вінниччині оголошено штормове попередження

    На Вінницьку область насуваються шквали та град

    Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Так на сторінці ГУ ДСНС у Вінницькій області у Фейсбук повідомляється , йдеться про перший рівень небезпечності.

    За даними Українського Гідрометцентру, в другій половині дня 20 червня та протягом доби 21 червня у Вінницькій області очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Також синоптики застерігають, що грози у Вінниці очікуються протягом найближчих п’яти днів.

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