Білоруські силовики заблокували опозиційне видання і арештували працівників

У Комітеті держконтролю Білорусі пообіцяли оприлюднити інформацію про причини обшуків згодом

Від ранку тривають обшуки в офісі та в журналістів видання TUT.by

У Білорусі заблокували опозиційний ресурс TUT.by. Про це повідомив співзасновник видання Кирило Волошин, пише Onliner.

Окрім цього від ранку 18 травня силовики проводять обшуки в офісі та в журналістів видання.

«Із ПВТ викинули Tut.by сьогоднішнім числом. Домен заблоковано. Кримінальна справа – ч. 2 ст. 243 КК (ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі). «У результаті необґрунтованого використання ТОВ «Тут бай медіа» державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі було завдано збитків в особливо великому розмірі», – повідомив він.

Волошин висловив обурення з приводу такого рішення. Відповідно до пояснення Міністерства інформації Республіки Білорусь, доступ до ресурсу було заблоковано на підставі повідомлення білоруської Генеральної прокуратури про порушення чинного законодавства країни.

«Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень Закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації у низці публікацій на інтернет-ресурсі tut.by. В даних матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду Bysol. Відповідно на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію», – йдеться в повідомленні.

За даними Onliner, у Комітеті держконтролю Білорусі пообіцяли оприлюднити інформацію про причини обшуків згодом.