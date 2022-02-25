В Україні з’явилася Ставка Верховного Головнокомандувача. Що це означає?

Водночас Зеленський припинив діяльність Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України

Президент України Володимир Зеленський видав Указ «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача». Відповідний документ з’явився 24 лютого.

До складу Ставки Верховного Головнокомандувача увійшли 21 представник вищого керівництва країни. Очолив її сам Зеленський, координатором є секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Зокрема, Данілов повинен організувати діяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, визначити основні та запасні місця її роботи.

Ставка забезпечуватиме стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Водночас Зеленський припинив діяльність Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.