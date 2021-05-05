Поліцейські влаштували перегони на патрульних машинах

Копи влаштували перегони у житловому кварталі, наражаючи на небезпеку місцевих жителів

Поліцейські з Вашингтону вирішили поганятись на службових машинах і влаштували перегони в житловому кварталі, які завершились аварією та скандалом.

Офіцери рухались зі швидкістю під 100 кілометрів на годину. На відео видно, як дві патрульні машини врізались одна в одну, причому одна з них пробила дерев'яну огорожу будинку.

Хоча збитки, завдані автомобілям, не здаються суттєвими, місцевий телеканал Fox 5 DC повідомляє, що обидві автівки відправлять в утиль, оскільки вони не підлягають відновленню. Повідомляється, що в кожній машині було по двоє поліцейських і всі вони працюють в поліції віднедавна.

«Вчора два автомобілі підрозділу 6D були розбиті, оскільки офіцери вирішили, замість боротьби зі злочинністю, патрулювання або допомоги громаді, позмагатись у швидкості один з одним», – заявив командуючий 6D Дуррія Хабібулла.