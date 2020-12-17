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    «Він просто в істериці». Трамп відмовляється залишати Білий дім в день інавгурації Байдена – CNN

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    За даними видання, Дональд Трамп влаштовує жахливі істерики через програш на виборах - «Він просто в істериці». Трамп відмовляється залишати Білий дім в день інавгурації Байдена – CNN
    За даними видання, Дональд Трамп влаштовує жахливі істерики через програш на виборах
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Однак оточення президента Трампа впевнене, що йому зрештою доведеться змиритися з вироком долі

    Президент США Дональд Трамп відмовляється покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Про це пише СNN з посиланням на джерела.

    За даними видання, Трамп говорить про відмову полишати Білий дім в моменти «глибокого заперечення» свого програшу.  

    «Він влаштовує жахливі істерики ... Насправді він збирається піти, але просто брикається», – впевнене джерело видання.

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації. 

    Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності. 

    На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

     

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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