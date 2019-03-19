«Він з бісом цілувався»: інтерв’ю скандального намісника Лаври Павла пройде експертизу СБУ



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Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ МП митрополит Павло. Скріншот зі скандального відео

Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, релігійних переконань»

Ржищівський міський суд Київської області призначив судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу інтерв’ю намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ МП митрополита Павла «Он с бесом поцеловался», розміщеному 25 жовтня 2018 року на YouTube-каналі «Главновости».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 7 березня.

У ході досудового розслідування працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв’ю зробили висновок про те, що митрополит Павло своїми висловами порушує рівноправність громадян на релігійні переконання. У вказаному інтерв’ю він не толерантно висловлювався в адресу предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, а також представників Константинопольського патріархату, у зв’язку з їх іншими релігійними поглядами.

З листопада 2018 року кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 КК України розслідує слідчий відділ Ржищівської поліції Київської області.

У суді слідчий поліції просив розглянути клопотання і винести ухвалу про призначення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. На вирішення експертизи поставити запитання: «Чи є в інтерв’ю намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ МП митрополита Павла «Он с бесом поцеловался» мовленнєві висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями? Чи є в цьому інтерв’ю мовленнєві висловлювання, направлені на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань?».

Суд задовольнив клопотання поліції і доручив провести експертизу експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз УСБУ в Волинській області.

Як повідомляв «Главком», 30 листопада 2018 року в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.

Згодом спецслужби повідомили, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло повинен був координувати провокації під час майбутнього Об'єднавчого собору в Києві.

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