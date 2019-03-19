«Він з бісом цілувався»: інтерв’ю скандального намісника Лаври Павла пройде експертизу СБУ
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Розсилка
Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, релігійних переконань»
Ржищівський міський суд Київської області призначив судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу інтерв’ю намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ МП митрополита Павла «Он с бесом поцеловался», розміщеному 25 жовтня 2018 року на YouTube-каналі «Главновости».
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 7 березня.
У ході досудового розслідування працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв’ю зробили висновок про те, що митрополит Павло своїми висловами порушує рівноправність громадян на релігійні переконання. У вказаному інтерв’ю він не толерантно висловлювався в адресу предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, а також представників Константинопольського патріархату, у зв’язку з їх іншими релігійними поглядами.
З листопада 2018 року кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 КК України розслідує слідчий відділ Ржищівської поліції Київської області.
У суді слідчий поліції просив розглянути клопотання і винести ухвалу про призначення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. На вирішення експертизи поставити запитання: «Чи є в інтерв’ю намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ МП митрополита Павла «Он с бесом поцеловался» мовленнєві висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями? Чи є в цьому інтерв’ю мовленнєві висловлювання, направлені на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань?».
Суд задовольнив клопотання поліції і доручив провести експертизу експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз УСБУ в Волинській області.
Як повідомляв «Главком», 30 листопада 2018 року в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.
Згодом спецслужби повідомили, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло повинен був координувати провокації під час майбутнього Об'єднавчого собору в Києві.