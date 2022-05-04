Уряд збільшив тимчасову допомогу для дітей: скільки і кому нададуть

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн

Уряд збільшив розмір тимчасової державної допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що на виконання Закону України від 26.01.2022 р № 2008-IX «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, та запровадження мінімального розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів», урядом внесено зміни до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189.

Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 грн.

Також буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні – травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

Як повідомлялося, фонд ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.