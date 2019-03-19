Вища рада правосуддя пропонує Порошенку 35 кандидатур в Антикорупційний суд



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В Transparency International Ukraine відзначають, що в подання увійшли сім юристів зі «списку 55 недостойних»

Розгляд про внесення подання щодо ще чотирьох кандидатів ВРП відклала на 28 березня

Вища рада правосуддя (ВРП) рекомендувала президенту Петру Порошенко призначити 35 із 39 переможців конкурсу в Антикорупційний суд.

Про це в понеділок повідомляє прес-служба ВРП.

Відзначається, що за результатами попереднього розгляду матеріалів члени ВРП не виявлено порушень порядку надання ВККС рекомендацій щодо призначення суддів і обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності або професійної етики або за іншими обставинами, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади в зв'язку з таким призначенням.

Таким чином, ВРП рекомендувала президенту призначити 10 переможців на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду і 25 переможців на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Розгляд про внесення подання щодо ще чотирьох кандидатів ВРП відклала на 28 березня.

Тим часом в Transparency International Ukraine відзначають, що в подання увійшли сім юристів зі «списку 55 недостойних», складеного громадськими організаціями. Це судді Інна Білоус, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник і Валерія Чорна, адвокат Сергій Мойсак.