Вища рада правосуддя пропонує Порошенку 35 кандидатур в Антикорупційний суд
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Розгляд про внесення подання щодо ще чотирьох кандидатів ВРП відклала на 28 березня
Вища рада правосуддя (ВРП) рекомендувала президенту Петру Порошенко призначити 35 із 39 переможців конкурсу в Антикорупційний суд.
Про це в понеділок повідомляє прес-служба ВРП.
Відзначається, що за результатами попереднього розгляду матеріалів члени ВРП не виявлено порушень порядку надання ВККС рекомендацій щодо призначення суддів і обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності або професійної етики або за іншими обставинами, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади в зв'язку з таким призначенням.
Таким чином, ВРП рекомендувала президенту призначити 10 переможців на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду і 25 переможців на посади суддів Вищого антикорупційного суду.
Розгляд про внесення подання щодо ще чотирьох кандидатів ВРП відклала на 28 березня.
Тим часом в Transparency International Ukraine відзначають, що в подання увійшли сім юристів зі «списку 55 недостойних», складеного громадськими організаціями. Це судді Інна Білоус, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник і Валерія Чорна, адвокат Сергій Мойсак.