Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів



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Судді подавали заяви про звільнення у відставку

Вища рада правосуддя 1 серпня звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням ними заяв про звільнення у відставку.

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Гулида Романа Методійовича – з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду;

Руденко Зою Борисівну – з посади судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Галасюка Руслана Анатолійовича – з посади судді Корольовського районного суду міста Житомира.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скасував укази п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.