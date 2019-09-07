Пєсков підтвердив повернення Вишинського до Росії



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Кирило Вишинський

Пєсков заявив, що списки росіян будуть пізніше

Редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський прибув у Росію в рамках обміну полоненими між РФ і Україною. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За словами Пєскова обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

«Там Вишинський є. Списки будуть пізніше. Поки в цілому оцінка така», - заявив Пєсков.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила у Facebook, що дзвонив Кирило Вишинський, дякував Сергію Лаврову і МЗС Росії. «Не знаю, як рукостискання (перевірю пізніше), але голос у нього щасливий», - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні 7 вересня відбувся обмін між укладеними між Україною і РФ. Обмін пройшов у форматі 35 на 35.

Раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

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