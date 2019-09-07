  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пєсков підтвердив повернення Вишинського до Росії

    • Розсилка
    Кирило Вишинський - Пєсков підтвердив повернення Вишинського до Росії
    Кирило Вишинський

    Пєсков заявив, що списки росіян будуть пізніше

    Редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський прибув у Росію в рамках обміну полоненими між РФ і Україною. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

    За словами Пєскова обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

    «Там Вишинський є. Списки будуть пізніше. Поки в цілому оцінка така», - заявив Пєсков.

    Представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила у Facebook, що дзвонив Кирило Вишинський, дякував Сергію Лаврову і МЗС Росії. «Не знаю, як рукостискання (перевірю пізніше), але голос у нього щасливий», - написала вона.

    Нагадаємо, сьогодні 7 вересня відбувся обмін між укладеними між Україною і РФ. Обмін пройшов у форматі 35 на 35.

    Раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

    .

    Читайте також
    Росія обмін полоненими Україна Кирило Вишинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ