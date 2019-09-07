Зеленський зустрів звільнених українців



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Фото Укрінформ

Першими з літака вийшли заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський зустрів звільнених українців біля трапу літака на території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє Укрінформ.

Першими з літака вийшли заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак. За ними вийшли українські моряки. Кожен із них особисто вітався з Володимиром Зеленським.

Зеленський подякував кожному зі звільнених.

Родичі звільнених вигукували «Ура» та «Слава Україні!». Зеленський їм відповів «Героям Слава».

Останнім вийшов командир екіпажу.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

У «Борисполі» українців зустрічають Президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.