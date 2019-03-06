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    Вишивка українки стала аватаркою аккаунту Google в Instagram

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    Вишивка українки стала аватаркою аккаунту Google в Instagram
    Скріншот: instagram.com/google

    Щоб вишити лого Google в техніці «французький вузлик», майстрині з Кривого Рогу 65-річній Людмилі Кисельовій знадобилося близько двох днів

    Якщо зараз зайти в офіційний Instagram-аккаунт Google, на аватарі можна побачити роботу української майстрині з Кривого Рогу, 65-річної Людмили Кисельової. Фото набрало вже більше 69 тисяч лайків.

    Історію цього незвичайного логотипу розповів Святослав Кобзенко, креативний директор агентства RAM360 і зять автора роботи, пише Ain.

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    Святослав розповів, що викладає в своєму Instagram роботи, створені в Україні і пов'язані з рекламними проектами. Його теща, Людмила Кисельова, більше 20 років працювала на Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівнГЗК), а після виходу на пенсію зайнялася вишивкою виду «французький вузлик».

    Святослав запропонував їй трохи осучаснити роботи і спробувати вишити логотипи відомих компаній - Google, Adidas, Nike. Щоб вишити лого Google в цій техніці, майстрині знадобилося близько двох днів.

    Фото: instagram.com/google
    Фото: instagram.com/google

    Після цього, в минулому році він опублікував в своєму Instagram створену Людмилою роботу з логотипом компанії в рамках #MySuperG - арт-проекту Google, кампанії зі збору цікавих втілень логотипу Google, кращі ідеї в компанії відбирають і встановлюють як аватар в Instargam-акаунті.

    «Будь-яка людина розміщує пост у себе в Instagram, прописує хештег #MySuperG і цілком може потрапити «на очі» Google. Так і сталося з роботою Людмили Кисельової, яку я розмістив у травні 2018 року», - розповів Святослав.

    Нагадаємо, огляд гендерної нерівності в Google дав несподіваний результат: з'ясувалося, що в корпорації не доплачують не жінкам, а чоловікам, які виконують однакову роботу.

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