У Переяславі в студмістечку виявили хворого на Covid-19



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У студентському гуртожитку в Переяславі виявили хворого на коронавірус

У гуртожитку мешкають 165 осіб, зараз їм роблять тести на коронавірус

У Переяславі в гуртожитку, що розташований на території студмістечка, виявили хворого на Covid-19. У гуртожитку мешкають 165 осіб. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, зокрема, – у місті Переяславі. гуртожиток розташований на території студмістечка, де на сьогодні мешкає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували внаслідок побутової політравми», - сказав Василь Володін.

Посадовець зазначив, що мешканцю гуртожитку зробили спочатку швидкий, а потім ПЛР-тест, які показали наявність коронавірусної інфекції.

«Вже описане коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати суворі заходи про ізоляцію цього гуртожитку», – сказав Василь Володін.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі в гуртожитку було виявлено 13 хворих коронавірусом з більш ніж 200 жителів.

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Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.