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    Здоров'я

    У Переяславі в студмістечку виявили хворого на Covid-19

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    У студентському гуртожитку в Переяславі виявили хворого на коронавірус - У Переяславі в студмістечку виявили хворого на Covid-19
    У студентському гуртожитку в Переяславі виявили хворого на коронавірус

    У гуртожитку мешкають 165 осіб, зараз їм роблять тести на коронавірус

    У Переяславі в гуртожитку, що розташований на території студмістечка, виявили хворого на Covid-19. У гуртожитку мешкають 165 осіб. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, зокрема, – у місті Переяславі. гуртожиток розташований на території студмістечка, де на сьогодні мешкає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували внаслідок побутової політравми», - сказав Василь Володін.

    Посадовець зазначив, що мешканцю гуртожитку зробили спочатку швидкий, а потім ПЛР-тест, які показали наявність коронавірусної інфекції.

    «Вже описане коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати суворі заходи про ізоляцію цього гуртожитку», – сказав  Василь Володін.

    Нагадаємо, раніше у Запоріжжі в гуртожитку було виявлено  13 хворих коронавірусом з більш ніж 200 жителів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.

     

    здоров'я медицина коронавірус
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