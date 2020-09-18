Високий представник Євросоюзу вперше приїде в Україну



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Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні

У рамках візиту Жозеп Боррель зустрінеться з Зеленським та міністрами Кулебою і Тараном

Високий представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибуде в Україну з офіційним візитом 22 вересня. Про це йдеться у порядку денному офіційних осіб Єврокомісії на сайті цієї Євроінституції.

Зазначається, що у рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.

Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

Спершу візит планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згодом Боррель заявив про намір один із перших «фізичних» візитів здійснити до України, щойно обставини дозволять це зробити.