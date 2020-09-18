Китайські додатки WeChat та TikTok тепер поза законом у США



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Додатки активно співпрацюють зі спецслужбами Комуністичної партії, - США

Міністерство торгівлі США заборонило з 20 вересня транзакції через WeChat та TikTok для захисту національної безпеки

Міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok. Про це йдеться на сайті американського відомства.

Зазначається, що розпорядження про заборону транзакцій було прийняте після розпорядження президента Трампа, що було підписане 6 серпня 2020 року.

У Мінторгівлі США наголошують, що використання цих програм загрожує національній безпеці, економіці та зовнішній політиці. «Заборона додатків захищатиме користувачів у США, усуваючи доступ до цих програм і значно зменшивши їх функціональність», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що хоча загрози WeChat і TikTok не однакові, проте вони схожі, бо обидва додатки збирають величезну кількість даних користувачів, включаючи мережеву активність, дані про місцезнаходження та історії перегляду і пошуку. «Додатки активно співпрацюють зі спецслужбами Комуністичної партії. Використання WeChat та TikTok створює неприйнятні ризики для нашої національної безпеки», – йдеться у повідомленні.

З 20 вересня 2020 року будуть заборонені такі операції:

Будь-яке надання послуги з розповсюдження або обслуговування мобільних додатків WeChat або TikTok , коду або оновлень програм через Інтернет-магазин мобільних додатків у США. Будь-яке надання послуг через мобільний додаток WeChat з метою переказу коштів або обробки платежів у межах США.

Станом на 20 вересня 2020 року, для WeChat і станом на 12 листопада 2020 року, для TikTok, такі операції забороняються:

Будь-яке надання послуг хостингу в Інтернеті, що дозволяє функціонувати або оптимізувати мобільний додаток у США. Будь-яке надання мережевих служб доставки вмісту, що дозволяють функціонувати або оптимізувати мобільний додаток у США. Будь-яке надання послуг прямого договору або організації транзитних або пірингових послуг, що дозволяють функціонувати або оптимізувати мобільний додаток у США. Будь-яке використання вхідного коду мобільного додатка, функцій чи послуг у функціонуванні програмного забезпечення чи послуг, розроблених та / або доступних у США.

Будь-які інші заборони, що стосуються WeChat або TikTok, можуть бути опубліковані в майбутньому.

До відома, 6 серпня 2020 року президент Дональд Трамп підписав розпорядження, що стосуються загрози, яку представляють TikTok і WeChat.