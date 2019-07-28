Висуванець «Батьківщини» поскаржився, що на Донбасі досі вірять у «колючий дріт Тимошенко»



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Місцевий кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко переміг в окрузі №52 київського представника «Опозиційної платформи – За життя»

Євген Яковенко зазначив, що буде підтримувати свою фракцію і партію доти, поки їхні рішення будуть збігатися з його принципами

Кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко, який переміг на окрузі№52 з центром у Торецьку, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що виборці на кожному зібранні запитували його про висловлювання Юлії Тимошенко, яка начебто закликала загородити колючим дротом Донбас.

«Я казав що це неправда, що такого не може бути, це фейк», - каже Яковенко. Він вважає, що лідер «Батьківщини» у новому парламенті має бути у правлячій коаліції. «Де краще, де вигідніше для нас як для округу? Моя думка – краще бути у правлячій коаліції. Я ж відстоюю інтереси тих людей, які відправили мене у Верховну Раду. Значить, я повинен мати якісь можливості, якийсь адмінресурс для свого округу «пробивати» певні речі», - пояснив Яковенко.

Відповідаючи на питання, чи дослухається він до рішення фракції бути в опозиції, він зазначив, що буде підтримувати свою фракцію і партію доти, поки їхні рішення будуть збігатися з його принципами. «Доки це не буде шкодити моїм виборцям», - додав кандидат.

Він також зізнався, що поки не знає, як діятиме, якщо його бачення не збігатиметься з рішенням партії. «Мені важко відповісти. Я ж вперше іду до парламенту. Я ж не такий, як казав Ляшко, «з дитинства в парламенті». У мене немає досвіду перелаштовуватися, перефарбовуватися відразу», - підсумував Яковенко.

Як повідомлялось, на мажоритарному окрузі №52 з центром у Торецьку (колишній Дзержинськ) переможцем став кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко. Він випередив представника популярної на Донбасі «Опозиційної платформи - За життя» Олега Погодіна. Яковенко заручився підтримкою 7644 виборців, що на 781 голос більше, ніж його Погодін. На одній з дільниць голосування було визнано недійсним, але це не позначилося на загальному результаті.

Округ №52 особливий – в його межах окуповане Дебальцеве, частина окупованої Горлівки, і частина Бахмутського району. Тобто голосування відбувалося впритул до лінії фронту, на території, де позиції партії Медведчука дуже сильні завдяки впливу російської пропаганди. До того ж націонал-демократичні партії в принципі не докладали особливих зусиль, щоб схилити виборця Донбасу на свій бік. Саме тому перемога Яковенка –сенсація.