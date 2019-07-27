Висуванець «Батьківщини» пояснив, як йому вдалось перемогти проросійського кандидата на Донбасі



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Кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко сенсаційно виграв у Опозиційної платформи округ на Донбасі

Яковенко: в якийсь момент наші опоненти зрозуміли, що програли і писали якісь необґрунтовані скарги

Кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко, який на окрузі №52 обійшов представника популярної на Донбасі «Опозиційної платформи - За життя» Олега Погодіна, дав ексклюзивне інтерв’ю «Главкому» і пояснив, як йому вдалось перемогти.

«Виграли тому, що за нас проголосували. Ми їздили по всьому округу, проводили багато роботи, спілкувалися з людьми. Що ми бачимо, як ми можемо вирішити ту чи іншу проблему, про це говорили. Ось тому люди за нами і пішли», - зазначив Яковенко.

За словами голови ГО «Твоє нове місто» Володимира Єльця, Євген Яковенко нібито чинив величезний тиск на окружну виборчу комісію. На питання «Главкома», що саме він робив, Яковенко пояснив: «Наші опоненти розуміли, що вони програли. Це люди, які представляють «Опозиційну платформу – За життя». Вони звикли, що у цьому краї вони – господарі. Вони звикли, що поводяться безпардонно, нахабно. Ви розумієте, в чому найголовніша їхня проблема? Вони здивовані, що як це так: пройшов хтось інший, а не їхній ставленик».

Головного конкурента Яковенка Олега Погодіна пов’язують з Наталею Королевською. У зв’язку зцим кандидат від «Батьківщини» пояснив,який це зв'язок і чим його округ цікавий для Королевської.

«Кажуть, що він (Олег Погодін) – кум Наталії Королевської. Але я не можу оперувати такою інформацією, у мене немає про це даних. Якщо вона приїздила, вона, звісно, його підтримує. Вони багато років разом працюють. Він працював її заступником (в часи президентства Віктора Януковича, коли Наталія Королевська була міністром соціальної політики, Олег Погодін був її першим заступником – «Главком»)», - розказав Яковенко.

Відповідаючи на питання, чим цікавий Королевській 52-й округ, кандидат-переможець пояснив: «Ну от, є Юрій Бойко, він фігура, політик, який на території Східної України має електорат. За нього голосують, як показують результати виборів. Зокрема на президентських виборах він набрав велику кількість голосів. І є Наталія Королевська, яка працює у цієї людини, вона в партії, представляє інтереси партії. Ставлячи свого наближеного, свого кандидата на цей округ вона говорила, напевно, що на 100% знає, як зробити його депутатом. Мовляв, тут все «схвачено».

«А от коли вони програли, на кін було поставлене не тільки її самолюбство, а й ставлення до неї, як людини, яке не здатна відповідати за свої слова…», - підсумував Яковенко.

Як повідомлялось, на мажоритарному окрузі №52 з центром у Торецьку (колишній Дзержинськ) переможцем став кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко. Він випередив представника популярної на Донбасі «Опозиційної платформи - За життя» Олега Погодіна. Яковенко заручився підтримкою 7644 виборців, що на 781 голос більше, ніж його Погодін. На одній з дільниць голосування було визнано недійсним, але це не позначилося на загальному результаті.

Округ №52 особливий – в його межах окуповане Дебальцеве, частина окупованої Горлівки, і частина Бахмутського району. Тобто голосування відбувалося впритул до лінії фронту, на території, де позиції партії Медведчука дуже сильні завдяки впливу російської пропаганди. До того ж націонал-демократичні партії в принципі не докладали особливих зусиль, щоб схилити виборця Донбасу на свій бік. Саме тому перемога Яковенка – справжня сенсація.