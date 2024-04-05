На Львівщині незаконно зрубали понад сотню дерев (фото)

Загальний розмір шкоди завданої довкіллю, становить 263 254 грн

Масову вирубку зафіксували у селі Велике Колодно. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області.

Держекоінспекція Львівщини виявила незаконну зрізку 111 дерев різних порід.

У селі Велике Колодно незаконно зрубали 111 дерев фото Державна екологічна інспекція у Львівській області

Так, під час виїзду в селі Велике Колодно Жовтанецької сільської ради фахівці Держекоінспекції виявили незаконну рубку 111 дерев різних порід: липа, клен, береза, каштан, яблуня та туя. Загальний розмір шкоди завданої довкіллю, становить 263 254 грн.

У селі Велике Колодно зрубано 111 дерев різних порід фото Державна екологічна інспекція у Львівській області

На посадову особу територіальної громади склали протокол про адміністративне правопорушення, матеріали скерували у правоохоронні органи.

Також ми повідомляли, що на Харківщині затримано чоловіка, який під окупації регіону рубав український ліс для забезпечення російської армії. Обвинуваченому загрожує до десяти років ув'язнення. За «роботу» на Росію чоловік встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів. Наразі він перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує строк від п’яти до десяти років.

Дл слова, на Одещині викрили незаконну вирубку дерев у Нацпарку. Начальник однієї з філій ДП «Ліси України» організував незаконну рубку дерев на території Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду в Одеській області, завдавши державі збитків на 145, 6 млн грн. Про завершення досудового розслідування у справі у середу, 20 березня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань та Одеській обласній прокуратурі.