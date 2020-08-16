NASA знову планують відправити астронавтів на МКС



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Фото: NASA

Місію планується здійснити не раніше 23 жовтня

NASA і компанія SpaceX у жовтні планують відправити на МКС астронавтів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що місію планується здійснити не раніше 23 жовтня.

Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Вони пробудуть на МКС пів року.

Фото: NASA

Екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв’язку Es’hail-2. Супутник призначений для передачі телесигналів, а також для забезпечення захищеного зв’язку.

Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці. Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди.

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